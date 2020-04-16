البورصة تفصح عن رصيد 16 شركة من شهادات الإيداع

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 66.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 462.2 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 235 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، إيديتا، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم، 84.1 مليون سهم، 80.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في آخر جلسات الأسبوع

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4 مليارات جنيه، مع ختام تعاملات الجلسة ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه مقابل 554.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.5% إلى 1097 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.47% إلى 1084 نقطة.

إجازة الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

مصطفى-مدبولى-رئيس-مجلس-الوزراء

وقررت إدارة البورصة اعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين إجازة رسمية بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصرى المحافظين بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد.

وشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.