البورصة تفصح عن أرصدة شهادات الإيداع لـ 16 شركة مدرجة

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 95.8 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 461.5 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 231.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.8 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 169.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “ نعيم القابضة، إيديتا، حديد عز ، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 84.1 مليون سهم، 80.1 مليون سهم، 74.7 مليون سهم، 61.2 مليون سهم ، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.

أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى آخر جلسات رمضان

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (آخر جلسة فى رمضان) على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط “EGX30” بنسبة 0.94% إلى 10109 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.2 % إلى 1131 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.13% عند 1829 نقطة.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.1% إلى 1491 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.01% عند مستوى 11626 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريين والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 74 سهم من إجمالة 172 سهمًا متداولة، بينما هبط 62 سهمًا، وبقي 36 دون تغير.

وتعود البورصة للتداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك والمقررة خمسة أيام من الأحد إلى الخميس القادم .