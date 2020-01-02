البورصة تفصح عن أرصدة شهادات إيداع 16 شركة مدرجة

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة ( للاتصالات والإعلام سابقا)، و ليسيسكو مصر ، لرصيدهما ، وتبقى 43.7 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات .

وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات “عامر جروب” ، “بالم هيلز” للتعمير، مدينة نصر للاسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية ،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وإيديتا للصناعات الغذائية، وباكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 715.5 مليون سهم ، مدينة نصر للإسكان 464.5 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 276.4 سهم ، عامر جروب 250.2 مليون سهم ، بينما يتبقى لهرميس 181.4 مليون سهم ،أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.6مليون سهم .

ويتبقى لشركات: ” حديد عز، ايديتا ، نعيم القابضة، دومتى ، السويس للأسمنت ، باكين “، نحو 115.9 مليون سهم ،84.3 مليون سهم، 78 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم ،3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة تستقبل العام الجديدة بجلسة متأرجحة ضعيفة التداولات

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات العام الجديد 2020 على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.44% إلى 13899نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% إلى 536 نقطة.

كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% إلى 1399 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.16 % إلى 1964نقطة، و المؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.68 % إلى 16238نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 227 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.1 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية و العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 139 ألف مليون جنيه و 5 ملايين جنيه و2.8 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر و الأخضر، وصعد 70 سهما من إجمالى 163 متداولا، بينما هبط 45 وبقى 48 دون تغير.

محللون : البورصة تتعرض لضغوط بيعية وتعانى من ضعف التداول

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن إغلاق مؤشر (EGX30) على انخفاض وبحجم تداولات ضعيفة، يعد استكمالًا للأداء الباهت خلال الفترة الماضية.

وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن مراجعة تحركات المؤشر خلال آخر 35 جلسة من 2019، تظهر أنه هبط 24 مرة، وأغلق على تباين جلسة واحدة، وارتفع 10 جلسات فقط .

وتابع أن مسار الهبوط الطويل لمؤشر(EGX30) يؤكد أنه وصل إلى مرحلة التشبع البيعى بالعديد من الأسهم القيادية، وربما يستعد لأداء أفضل خلال يناير الجارى.