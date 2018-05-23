البورصة تفرض غرامة 5 آلاف جنيه على 5 شركات

رجب عزالدين قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- فرض التزام مالى بقيمة 5 آلاف جنيه على خمس شركات مدرجة، لمخالفتهم قواعد القيد والشطب. وضمت الشركات المشار إليها: فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، أسيك للتعدين "أسكوم"، "جى. إم .سى"…

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- فرض التزام مالى بقيمة 5 آلاف جنيه على خمس شركات مدرجة، لمخالفتهم قواعد القيد والشطب.

وضمت الشركات المشار إليها: فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، أسيك للتعدين “أسكوم”، “جى. إم .سى” للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

ومنحت اللجنة الشركات المشار إليها مهلة 15 يومًا لسداد الغرامة من تاريخ إخطارهم بالقرار، على أن يعاد عرض موقفهم فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.