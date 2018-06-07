البورصة تفحص مستندات قيد زيادة رأسمال سي آي كابيتال

رجب عز الدين:قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة "سي آي كابيتال" القابضة تقدمت إليها اليوم الخميس، بمستندات قيد زيادة رأس المال وجار فحصها و استكمالها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 411,4 مليون جنيه، إلي 544,1 مليون جنيه بزيادة 132,7 مليون

رجب عز الدين:

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة “سي آي كابيتال” القابضة تقدمت إليها اليوم الخميس، بمستندات قيد زيادة رأس المال وجار فحصها و استكمالها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 411,4 مليون جنيه، إلي 544,1 مليون جنيه بزيادة 132,7 مليون جنيه موزعة على 132,7 مليون سهم بقيمه اسميه، جنيه للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار 6.7 جنيه لكل سهم مسددة نقدا وفقا لشهادة الإيداع البنكية.

وقالت الشركة إن تلك الزيادة تأتى بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت في مارس الماضي، وذلك بإصدار عدد أسهم لا تزيد على عدد الأسهم التي يتم بيعها في الطرح العام و الخاص وبما لا يجاوز 142 مليون سهم.

وأعلنت “سي آي كابيتال” فى مايو الماضى أنها تسعى إلى التوسع في الأسواق المصرية خلال العامين المقبلبن في عدة أنشطة أبرزها التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.

وتستهدف الشركة التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال زيادة المحفظة الخاصة به بنسبة 40% إلى 50% بنهاية 2018، بالإضافة إلى زيادة نسبة النشاط في أرباح المجموعة مابين 25% إلى 30%.

وتستهدف الشركة التوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إنشاء شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة .

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 36% خلال الربع الأول المنتهى مارس 2018 لتسجل 92.18 مليون جنيه، مقابل أرباح 67.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة 411.4 مليون جنيه، عبر 411.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.