البورصة تفحص مستندات قيد زيادة رأسمال مطاحن الإسكندرية

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها لعرضها على لجنة القيد.ومن المقرر قيد زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها لعرضها على لجنة القيد.

ومن المقرر قيد زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 164.4 مليون جنيه، بزيادة قدرهـــا 124.4 مليون جنيه مصري.

وتوزع الزيادة على عدد 24,8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، مسددة نقدًا من الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويبلغ رأسمال الشركة 164.4 مليون جنيه، موزعاً على 32.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.