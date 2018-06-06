البورصة تفحص مستندات قيد زيادة رأسمال إيكون بعد المبادلات

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد.وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 249.4 مليون جنيه، إلى 424.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 174.6 مل

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 249.4 مليون جنيه، إلى 424.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 174.6 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 43.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للواحد، وعلاوة إصدار 4.74 جنية للسهم، مقابل الاستحواذ عن طريق مبادلة 12.4 مليون سهم من شركة اكرو مصر للشدات والسقالات مع ترحيل كامل قيمة علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 249.4 مليون جنيه، موزع على 62.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.