بورصة وشركات

البورصة تفحص مستندات زيادة رأس مال سبأ

المال خاص تقدمت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 66 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، وقالت البورصة المصرية إنها تقوم بفحص المستندات وستعرضها على لجنة القيد. وتوزع الزيادة على 3 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جني
10 أغسطس، 2017 10 أغسطس، 2017

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المال خاص

تقدمت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 66 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، وقالت البورصة المصرية إنها تقوم بفحص المستندات وستعرضها على لجنة القيد.

وتوزع الزيادة على 3 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه – بواقع سهم لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة – تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية فى 31/12/2016.

وخلال النصف الأول من العام الحالى، ارتفعت أرباح سبأ إلى 3.34 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 1.17 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

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