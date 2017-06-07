البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال مدينة نصر للإسكان

قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت اليوم، الأربعاء، مستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وَتستهدف الشركة زيادة رأسمال المرخص به مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه ليصبح مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، والزيادة ممولة من أرباح العام المالي المنتهي فى ديسمبر 2016.

وقالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول: “جار فحص المستندات، واستكمالها لعرضها على لجنة قيد “.