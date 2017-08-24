البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال قطر الوطنى الأهلى

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها تلقت مستندات زيادة رأسمال بنك قطر الوطنى الأهلى، وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 7,4 مليار جنيه إلى 8,9 مليار جني

رجب عزالدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها تلقت مستندات زيادة رأسمال بنك قطر الوطنى الأهلى، وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.



ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 7,4 مليار جنيه إلى 8,9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه.



وسيتم توزيع الزيادة على 148.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للواحد، تمويلا من الاحتياطي العام طبقاً للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2016.