البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال عامر جروب

قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تسلمت مستندات قيد زيادة رأسمال مجموعة عامر القابضة بالأسهم المجانية.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للمجموعة من 911.9 مليون جنيه، إلى 1.003 مليار جنيه، بزيادة قدرها 91 مليون جنيه تقريباً.

سيتم توزيع الزيادة على 455.9 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد، بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية تقريبا، ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية، عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2016.

قالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول: تلقينا المستندات المقدمة من الشركة، وجارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وأوصى مجلس الإدارة فى وقت سابق بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 91.19 مليون جنيه، تُعادل 455.95 مليون سهم (بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم).

يبلغ رأسمال الشركة 911.9 مليون جنيه، موزعا على 4.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.

