البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال بورتو جروب

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للمجموعة من 455.954 مليون جنيه إلى 501.549 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.5956 مليون جنيه .

وستم توزيع الزيادة على 455.954 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد، بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية تقريبا ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2016.

وقالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول: تلقينا المستندات المقدمة من الشركة وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد.

