البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال النعيم القابضة

مصطفى طلعت قالت البورصة المصرية إنها تفحص تقرير شركة النعيم القابضة للاستثمارات بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 198.7 إلى 218.6 مليون دولار بزيادة قدرها 19.8 مليون دولار. وتعتبر تلك الزيادة ممولة من الاحتياطيات الظاهرة في القوائم المالية لل

مصطفى طلعت

قالت البورصة المصرية إنها تفحص تقرير شركة النعيم القابضة للاستثمارات بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 198.7 إلى 218.6 مليون دولار بزيادة قدرها 19.8 مليون دولار.

وتعتبر تلك الزيادة ممولة من الاحتياطيات الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المالية المنتهية في 31/12/2016، وبالقيمة الاسمية للسهم 0.7 دولار بإصدار عدد 28,3 سهم مجاني بواقع عدد 0,10 سهم مجاني تقريبا لكل سهم اصلي.

ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 198.7 مليون دولار إلى 218.59 مليون دولار عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي تمول من الاحتياطيات.

وارتفعت أرباح النعيم إلى 3.75 مليون جنيه، خلال الربع الرابع من 2016، بنسبة نمو 3105%، ويبلغ رأسمالها الحالي 198.7 مليون دولار، موزعاً على 283.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.70 دولار.