البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال المنصورة للدواجن

رجب عزالدين:أعلن إدارة البورصة المصرية، أنها تسلمت مستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المنصورة للدواجن، وجارى فحصها وعرضها على لجنة القيد. ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.9 مليون جنيه، إلى 72,3 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 14,4 مليون جنيه . وتوزع الزيادة على عدد

رجب عزالدين:



أعلن إدارة البورصة المصرية، أنها تسلمت مستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المنصورة للدواجن، وجارى فحصها وعرضها على لجنة القيد.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.9 مليون جنيه، إلى 72,3 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 14,4 مليون جنيه .

وتوزع الزيادة على عدد 3,6 مليون سهم بالقيمة الأسمية البالغة 4 جنيهات للسهم الواحد، يتم تمويلها من الأرباح المرحلة، وأرباح العام وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016.

