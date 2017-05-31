البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال المركز الطبى الجديد

رجب عزالدين قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات الزيادة المجانية لرأس المال المرخص به والمصدر لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد. وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول: "جارٍ فحص المستندات واستكمالها لعرضها على لجنة القيد". ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به



رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات الزيادة المجانية لرأس المال المرخص به والمصدر لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد.

وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول: “جارٍ فحص المستندات واستكمالها لعرضها على لجنة القيد”.

ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 70 مليون جنيه إلى 200 مليون، وزيادة رأس المال المصدر من 53.24 مليون جنيه إلى 58.564 مليون.

وتقدر الزيادة بنحو 5.324 مليون جنيه، بعدد 665500 سهم مجانى، بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم، بواقع سهم واحد مجانى لكل 10 أسهم أصلية ممولة من نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016.