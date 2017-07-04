البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال المتحدة للإسكان والتعمير

رجب عزالدين قالت إدارة البورصة المصرية المصرية، إنها تلقت مستندات قيد زيادة رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير. وأضافت البورصة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء: "جارى فحص المستندات واستكمالها وعرضها على لجنة القيد". ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 181 مليون جنيه إلى 226.5 مليون جنيه،

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية المصرية، إنها تلقت مستندات قيد زيادة رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

وأضافت البورصة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء: “جارى فحص المستندات واستكمالها وعرضها على لجنة القيد”.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 181 مليون جنيه إلى 226.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 45 مليون جنيه تقريباً.

وسيتم توزيع الزيادة على 36.2 مليون سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه تمول من الأرباح المرحلة، وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهيه فى 31 ديسمبر 2016.