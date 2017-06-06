البورصة تفحص مستندات زيادة رأسمال الحديد والصلب المصرية

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات قيد أسهم زيادة المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية.ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 976.9 مليون جنيه إلى 1.953 مليار جنيه بزيادة قدرها 976,8 جنيه مليون جنيه موزعة على 488,4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد، إ

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات قيد أسهم زيادة المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 976.9 مليون جنيه إلى 1.953 مليار جنيه بزيادة قدرها 976,8 جنيه مليون جنيه موزعة على 488,4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد، إضافة إلى مصاريف إصدار 5 قروش عن كل سهم، وستمول الزيادة الزيادة ممولة نقدا ومن الأرصدة الدائنة وفقا للشركة.

وقالت البورصة “تسلمنا المستندات، وجار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد”.

وتراجعت خسائر الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في مارس 2017 إلى 441.7 مليون جنيه، بتراجع قدره 7.5%، مقابل خسائر بلغت 477.6 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل إيرادات بلغت 1.01 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.