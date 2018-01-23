البورصة تفحص مستندات راية القابضة لزيادة رأسمالها

رجب عز الدينأعلنت إدارة البورصة المصرية تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 504.6 مليون جنيه إلى 630.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125.9 مليون جنيه.وتُوزع الزياد

رجب عز الدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 504.6 مليون جنيه إلى 630.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125.9 مليون جنيه.

وتُوزع الزيادة على عدد 25.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مموَّلة من الأرباح المرحَّلة بعد توزيع أرباح عام 2016، والظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر 2016.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 87.9 مليون جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال راية 504.6 مليون جنيه، موزعًا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.