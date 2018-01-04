البورصة تفحص مستندات تخفيض رأس مال القاهرة للاستثمارات والتنمية

رجب عز الدين: قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، إنها تلقت مستندات تخفيض رأس المال المصدر لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية وجار فحصها لعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلي 94 مليون جنيه بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة

رجب عز الدين: قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، إنها تلقت مستندات تخفيض رأس المال المصدر لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية وجار فحصها لعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلي 94 مليون جنيه بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة 3 ملايين سهم بالقيمة الاسمية للسهم جنيهين مصري. وتقدمت شركة نحو للاستثمارات والتنمية بعرض شراء لحصة 46.1 % من رأسمال القاهرة للاستثمارات والتنمية بسعر 4.2 جنيه للسهم، وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 21 ديسمبر الماضى إنها تدرس العرض . وارتفعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 11% لتسجل 196.3 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 176.03 ألف جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.