البورصة تفحص مستندات اكتتاب زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة تقدمت إليها -اليوم الأحد- بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وجارٍ فحصها، واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المرخص به من 50 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، وزيادة رأ

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة تقدمت إليها -اليوم الأحد- بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وجارٍ فحصها، واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المرخص به من 50 مليونًا إلى 300 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 16 مليونًا إلى 31.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه، موزعة على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد والزيادة مسددة نقداً حق اكتتاب لقدامى المساهمين.

كانت الشركة قد سجلت في تغطية حق اكتتاب زيادة رأس المال نسبة بلغت 97.5% بإجمالى 15.6 مليون سهم، وهى الأعلى فى تاريخ بورصة النيل، وتعد المرة الأولى التى تحقق شركة مقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذه النسبة.

وفى مايو الماضى أعلنت الشركة إجراء زيادة نقدية لرأسمالها من 16 مليونًا إلى 32 مليون جنيه، موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد.

وكشفت القوائم المالية للمصرية لنظم التعليم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، تراجع صافي الأرباح بنسبة 17.7%، بعد تحقيق ربحاً بقيمة 3.8 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى المناظر.