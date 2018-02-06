البورصة تفحص مستندات إعدام أسهم خزينة الصعيد للمقاولات

رجب عزالدين قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات تخفيض رأس المال شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة للبورصة بمستندات تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 709,6 مليون جنيه…

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات تخفيض رأس المال شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة للبورصة بمستندات تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 709,6 مليون جنيه إلى 692,6 مليون جنيه بتخفيض قدرة 17 مليون جنيه موزعا على 17 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.

ويتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينه لعدد 17 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه مصري.

وأقرت عمومية الشركة فى 18 ديسمبر الماضى تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 709.6 مليون جنيه إلى 692.6 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 709.6 مليون جنيه، موزعاً على 709.6 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

