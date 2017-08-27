البورصة تفحص مستندات إعدام أسهم خزينة رمكو

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية اليوم، إنها تلقت مستندات تخفيض رأسمال شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وجارٍ فحصها وعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة للبورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر، بقيمة أسهم الخزينة البالغ عددها مليون سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.ومن المقر

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية اليوم، إنها تلقت مستندات تخفيض رأسمال شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وجارٍ فحصها وعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة للبورصة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر، بقيمة أسهم الخزينة البالغ عددها مليون سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

ومن المقرر أن يصبح رأس المال المصدر، بعد التخفيض بمبلغ 2.47 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، موزعا على 247.7 مليون سهم.

ووافق عمومية الشركة فى مايو الماضى على تخفيض رأس المال المصدر، عن طريق إعدام مليون سهم خزينة، كما وافقت العمومية من حيث المبدأ على دمج مجموعة الشركات التابعة في شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في كل إجراءات الدمج.

وتمتلك رمكو 99.99% من الإسكندنافية للاستثمار والتنمية السياحية، و99.94% من العالمية للسياحة، و99.93% من المصرية لإنشاء القرى السياحية، و99.87% من رمكو للإنشاءات العقارية، و95% من رمكو لإدارة القرى السياحية، و95% من رمكو لإدارة الفنادق.

وألغت الشركة أيضا برنامج شهادات الإيداع الأمريكية التي تم إصدارها 2010، عن طريق بنك جي بي مورجان.