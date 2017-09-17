البورصة تفحص مستندات إعدام أسهم خزينة السويدى إليكتريك

رجب عزالدين: قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت مستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة السويدى إليكترك بطريقة إعدام أسهم الخزينة.ومن المقرر اعدام 5 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10جنيهات للسهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.1 مليار جنيه، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيهات، و

رجب عزالدين:



قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت مستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة السويدى إليكترك بطريقة إعدام أسهم الخزينة.

ومن المقرر اعدام 5 ملايين سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10جنيهات للسهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.1 مليار جنيه، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيهات، وقالت البورصة إنها تلقت المستندات وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.

وأقرت عمومية الشركة فى مايو الماضى تخفيض رأس المال المصدر ليصبح 2.18 مليار جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغة 5 ملايين سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل التخفيض 2.23 مليار جنيه، موزعا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

