البورصة تفحص مستندات إضافة نشاط الاستيراد للدولية للأسمدة

قالت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تفحص مستندات تعديل النظام الأساسي لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بهدف إضافة نشاط الاستيراد لأغراض الشركة، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد.

ويتنوع نشاط الدولية للأسمدة بين الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي والمبيدات الحشرية، وارتفعت أرباحها بنسبة 453%، خلال 2016، لتسجل صافي ربح بقيمة 3.3 مليون جنيه.