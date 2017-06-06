بورصة وشركات

البورصة تفحص مستندات إضافة نشاط الاستيراد للدولية للأسمدة

المال - خاصقالت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تفحص مستندات تعديل النظام الأساسي لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بهدف إضافة نشاط الاستيراد لأغراض الشركة، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد.ويتنوع نشاط الدولية للأسمدة بين الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي والمبيدات
4:48 م, الثلاثاء, 6 يونيو 17 4:48 م, الثلاثاء, 6 يونيو 17

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المال – خاص

قالت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تفحص مستندات تعديل النظام الأساسي لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بهدف إضافة نشاط الاستيراد لأغراض الشركة، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد.

ويتنوع نشاط الدولية للأسمدة بين الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي والمبيدات الحشرية، وارتفعت أرباحها بنسبة 453%، خلال 2016، لتسجل صافي ربح بقيمة 3.3 مليون جنيه.

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