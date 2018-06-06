البورصة تفحص زيادة رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات

رجب عز الدينقالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تقدمت إليها بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.5 مليون ج

رجب عز الدين





قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تقدمت إليها بمستندات زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.5 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 1.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد وقيمة عادلة 150.65 جنيه للسهم، والزيادة مسددة نقدًا عن طريق الاكتتاب العام فى أسهم الزيادة.

وأعلنت الشركة فى 23 مايو الماضى تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالمرحلتين الأولى والثانية بنحو 3.69 مرة على نحو 4.12 مليون سهم.