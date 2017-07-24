البورصة تفحص خفض رأسمال مدينة نصر للإسكان

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقى مستندات تخفيض رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وجارٍ فحصها لعرضها على لجنة القيد.ومن المقرر خفض رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى 997 مليونًا بتخفيض قدره 2.9 مليون جنيه، مقابل عدد الأسهم المتبقية من نظام الإثابة والتحفيز بعدد 2.9 م



رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقى مستندات تخفيض رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وجارٍ فحصها لعرضها على لجنة القيد.

ومن المقرر خفض رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى 997 مليونًا بتخفيض قدره 2.9 مليون جنيه، مقابل عدد الأسهم المتبقية من نظام الإثابة والتحفيز بعدد 2.9 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها جنيه واحد.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 14 يونيو على قيد زيادة رأس المال المصدر للشركة من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه، مقسمة على 150 مليون جنيه أرباحاً نقدية 30 قرشاً للسهم، و500 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال 2016 بنسبة 186.8% إلى 768.9 مليون جنيه، مقابل 268.08 مليون جنيه خلال 2015.