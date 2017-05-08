البورصة تفحص تقرير زيادة رأسمال بنك فيصل الإسلامي

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية، إن بنك فيصل الإسلامى المصرى أودعها اليوم الإثنين، تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للنظر في زيادة رأسمال البنك.ومن المقرر زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 356 مليون دولار إلى 366,8 مليون دولار بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار.

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية، إن بنك فيصل الإسلامى المصرى أودعها اليوم الإثنين، تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للنظر في زيادة رأسمال البنك.

ومن المقرر زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 356 مليون دولار إلى 366,8 مليون دولار بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار.

وتتوزع الزيادة على عدد 10.6 مليون سهم مجاني تمويلا من الأرباح المحتجزة، والمثبتة في القوائم المالية للبنك في 31/12/2016 (بواقع 3 أسهم مجاني لكل 100 سهم أصلي) بالقيمة الأسمية وقدرها 1 دولار أمريكي للسهم أو ما يعادله بالجنيه المصري بذات عملة المساهمة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.