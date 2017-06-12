البورصة تفحص تقرير زيادة رأسمال البنك المصري للصادارت

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال البنك المصرى لتنمية الصادرات. وجار فحصه وعرضه على لجنة القيد.ومن المقرر عقد عمومية غبر عادية للبنك لنظر زيادة رأسمال البنك المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، طبقا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد وال

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال البنك المصرى لتنمية الصادرات. وجار فحصه وعرضه على لجنة القيد.

ومن المقرر عقد عمومية غبر عادية للبنك لنظر زيادة رأسمال البنك المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، طبقا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والمادة رقم 52 من الإجراءات التنفيذية.

وافق مجلس إدارة البنك فى وقت سابق على زيادة رأس المال المرخص به والدعوة لعقد الجمعية غير العادية للسير في إجراءات الزيادة.

ويبلغ رأسمال البنك المصدر 1.44 مليار جنيه، موزعا على 144 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.