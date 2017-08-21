بورصة وشركات

البورصة تفحص تقرير زيادة رأسمال الإسكندرية للزيوت

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت اليوم الإثنين، تقرير الإفصاح الخاص بزياة رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك .ومن المقرر زيادة رأسمال المصدر للشركة من 861 مليون جنيه إلى 1.29 مليار جنيه، بزيادة قدرها 430.500  مليون جنيه.ومن المقرر توزيع  الزيادة على
21 أغسطس، 2017 21 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت اليوم الإثنين، تقرير الإفصاح الخاص بزياة رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك .

ومن المقرر زيادة رأسمال المصدر للشركة من 861 مليون جنيه إلى 1.29 مليار جنيه، بزيادة قدرها 430.500  مليون جنيه.

ومن المقرر توزيع  الزيادة على 430.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه  للسهم ، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل  سهم أصلي.

ويتم تمويل الزيادة من الاحتياطي العام الظاهر بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

وقالت إدارة البورصة إنه جار فحص تقرير الإفصاح تمهيدا لعرضه على لجنة قيد الأوراق المالية .
 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!