البورصة تفتح باب الترشح على مقعدي الشركات المقيدة 29 يونيو

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لمقعدى الشركات المقيدة “سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل”، بداية من 29 يونيو الحالي.

وقالت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، إن فترة تلقى طلبات الترشح تبدأ من يوم الخميس 29 يونيو، إلى الأربعاء 5 يوليو المقبل، على أن يتم اخطار ذوى الشأن بقرار لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح فى موعد غايته 12 يوليو.

وأشارت البورصة إلى أنه من المقرر أن يتم تلقى الاعتراضات والتظلمات من قرار لجنة فحص طلبات الترشح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته 17 يوليو، على أن تعقد الانتخابات 24 يوليو، ويتم تلقى الاعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءتها اعتبارا من 25 يوليو، ولمدة ثلاث أيام عمل.

يشار إلى أن ادارة البورصة أعلنت، منتصف الأسبوع الماضي، أن الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إداراتها والتي ينتظر انعقادها في 22 من شهر يونيو الحالي سوف تقتصر على المقاعد الخاصة بممثلي الشركات العاملة فقط.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن هذا القرار جاء على خلفية قرار رئيس الجمهورية الاخيرة والخاص بتعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة وشئونها المالية، والذى عدل المادة الخاصة بمقعدى الشركات المقيدة (السوق الرئيسى – سوق الشركات المتوسطة والصغيرة “بورصة النيل”)، موضحا أنه سيعاد فتح باب التقدم لها في وقت لاحق.