البورصة تفتح أولى جلسات الأسبوع الحالي بصعود جماعي

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع الجاري- على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.1% ليصل 11474 نقطة .

وصعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 1.7% ووصل 1852 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 1.4% وسجل 2770 نقطة، كما صعد نظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.9% ليصل عند 2058 نقطة .

وكان الصعود قد هيمن على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بـ2.7% ليصل إلى 11462 نقطة.

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية الأسبوعي، صعد المؤشر السبعيني “egx70” بـ7.5%، وسجل 1820 نقطة، وأيضًا صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بـ6.2% عند 2731 نقطة.

واستحوذت الأسهم على 85.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت قيمة التداول للسندات نحو 14.5% خلال الأسبوع.

كما ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 14 مليار جنيه، بنسبة صعود بلغت 2.3%، إذ سجل 631 مليار جنيه، مقارنة بـ617 مليارًا في مستهل تعاملات الأسبوع نفسه.

وصعدت قيم التداولات حوالي 2.8 مليار جنيه، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 9.9 مليار جنيه، مقارنة بقيمة سجلت 7.1 مليار جنيه في الأسبوع السابق له.