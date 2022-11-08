البورصة تفتتح جلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود محلوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب حتى أول 45 دقيقة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.49% عند 115000 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.9%، ليسجل 2257 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.78% عند 3285 نقطة حتى الساعة 10:45

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.35 مليار جنيه على الأسهم.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستويات 11450 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية، وأبرزها التجارى الدولي، والمصرية للاتصالات، وهيرميس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفى هو الأفضل حاليا، بدعم استفادته من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وأيضا مجال الصناعة.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وتوقعت عودة الأجانب للشراء بقوة مع بدء العام المقبل وبشكل خاص فى الأسهم القيادية، وأبرزها هيرميس، والبنك التجارى الدولي، و فورى لتكنولوجيا البنوك، و إى فاينانس، وأوصت المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وعدم فتح أى مراكز جديدة حتى التأكد من استقرار الحركة الصعودية للسوق.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تحقق السوق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي، ليتحرك “EGX30” صوب 11400 نقطة، بدعم استمرار المؤسسات المحلية، والأجانب فى الشراء، والتحركات الصاعدة المتوقعة للأسهم القيادية.

وأضاف أن أفضل القطاعات أداءً حاليًا هى العقارات، والخدمات المالية، والبنوك، وبشكل خاص الأسهم القيادية. وأوصى المستثمرين بالبعد عن المتاجرة، والمضاربات السريعة، والاتجاه نحو الأسهم صاحبة العائد المرتفع والمؤشرات المالية القوية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر.