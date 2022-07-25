البورصة تفتتح جلسة الإثنين على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية وعربية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.26% عند 9300 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.43% ليسجل 1822 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.33% مسجلًا 2673 نقطة حتى الساعة 10.30

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه على الأسهم.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 11 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد اتجه المتعاملين العرب للشراء في هذه الفترة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات .

بنوك استثمار: البورصة المصرية تتطلع لمستوى 9800 نقطة على المدى القريب

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة على المدى القريب وصولاً لمستويات 9440 نقطة ومنها نحو 9800 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي أعلى من مستوى المقاومة 9200 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها، إن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سوف يعزز من فرصة الصعود نحو مستوى 9800 نقطة، وأوصت المتعاملين بالانتقائية.

وعلى جانب آخر، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتجه نحو مستوى 9440 نقطة.

في حين أوضحت أنهُ حال ظهور أي تراجع من هذه المستويات فيُنصح بجني من الأرباح، وقالت إن مستوى حماية الأرباح الحالي هو مستوى الدعم 9150 نقطة.