بورصة وشركات

البورصة تفتتح تعاملات الإثنين بصعود ملحوظ

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16410 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند 805 نقاط حتى…

11:11 ص, الأثنين, 2 يوليو 18 11:11 ص, الأثنين, 2 يوليو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16410 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند 805 نقاط حتى الساعة 10:30

وأنهت البورصة أسبوعها الماضي على هبوط لكل مؤشراتها وسط خسائر رأسمالية قيمتها 4 مليارات جنيه، وتراجع لمشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع EGX30 الأسبوع المنقضي، والذي تزامن مع نهاية تداولات منتصف العام، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 16349 نقطة، فيما تراجع والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.83% إلى مستوى 805 نقطة، وكذا مؤشر EGX100  الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند 2062 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند 911 مليار جنيه مقارنة بـ 915 مليارا الأسبوع السابق، خاسرا 4 مليارات، فيما تراجعت مشتريات المستثمرين الأجانب إلى 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

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