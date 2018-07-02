البورصة تفتتح تعاملات الإثنين بصعود ملحوظ

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16410 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند 805 نقاط حتى…

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16410 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند 805 نقاط حتى الساعة 10:30

وأنهت البورصة أسبوعها الماضي على هبوط لكل مؤشراتها وسط خسائر رأسمالية قيمتها 4 مليارات جنيه، وتراجع لمشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع EGX30 الأسبوع المنقضي، والذي تزامن مع نهاية تداولات منتصف العام، بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 16349 نقطة، فيما تراجع والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.83% إلى مستوى 805 نقطة، وكذا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند 2062 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند 911 مليار جنيه مقارنة بـ 915 مليارا الأسبوع السابق، خاسرا 4 مليارات، فيما تراجعت مشتريات المستثمرين الأجانب إلى 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 مليار جنيه في الأسبوع السابق.