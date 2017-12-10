البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع طفيف، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتقع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.34% إلى 14343 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 0.41% إلى 770 نقطة، و

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع طفيف، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتقع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.34% إلى 14343 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.41% إلى 770 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “exg100” بنسبة 0.39% إلى 1817 نقطة.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي عند 14295 نقطة، بخسائر 2%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.5% ليصل إلى 768 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، عند 1811 نقطة.