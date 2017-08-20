البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع فى المنطقة الخضراء

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، فى المنطقة الخضراء، مدفوعة بمشتريات محدودة للمستثمرين الأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30"، بنسبة 0.04% مسجلاً 13125 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بشكل أكبر بلغ 1.43 % ليصل إلى 707 نقا

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، فى المنطقة الخضراء، مدفوعة بمشتريات محدودة للمستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30″، بنسبة 0.04% مسجلاً 13125 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بشكل أكبر بلغ 1.43 % ليصل إلى 707 نقاط، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.99% ليصل إلى 1588 نقاط.

يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت تراجعاً جماعياً، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 2.5 % ليغلق عند 13,119 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة بنحو 3.21 % مغلقا عند 697 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 2.41 % مغلقا عند 1,573 نقطة.