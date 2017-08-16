البورصة تفتتح تعاملات الأربعاء على صعود جماعي

مصطفى طلعت: افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي في مؤشراتها حتى أول ساعة من التداول. وإرتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 13160نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% ليصل إلى 11752نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا

مصطفى طلعت:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي في مؤشراتها حتى أول ساعة من التداول.

وإرتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.44% عند مستوى 13160نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% ليصل إلى 11752نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة أكبر بلغت 1.24 % إلى 1572 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 75,2 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم التداول على 123 شركة مقيدة، ارتفعت منها 51 شركة، في حين إنخفضت أسعار 34 شركة، واستقرت أسعار 38 سهما.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس على هبوط جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة السادسة على التوالي عند مستوى 13102.39 نقطة، كما هبط المؤشر السبعيني بنسبة 2.28% ليغلق عند 689.65 نقطة، وإمتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.64%، عند مستوى 1552.88 نقطة.