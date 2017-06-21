البورصة تفتتح تعاملات الأربعاء على تباين

أسماء السيد:افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء، على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.68% عند 13324 نقطة، ومؤشر "egx50" متساوي الوزان بنسبة 0.41% عند 2062 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.67% عند 632 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند 1478 نقطة.وبلغت قيم ا

أسماء السيد:

افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء، على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.68% عند 13324 نقطة، ومؤشر “egx50″ متساوي الوزان بنسبة 0.41% عند 2062 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.67% عند 632 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند 1478 نقطة.

وبلغت قيم التداول 104.6 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغه 99 سهم، سيطر التراجع على 34 سهم، وارتفع 19 سهم، بينما لم يتغير 46 سهما.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 15 و 1.2 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للبيع بصافي 16.5 مليون جنيه.

واختتمت تعاملات البورصة تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.69% إلى 13415 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 628 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.01% عند مستوى 1472 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.91% عند مستوى 2071 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.63% عند مستوى 12199 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 564 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 7.7 مليون جنيه، و104.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 88.9 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على التوالى.