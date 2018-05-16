البورصة تفتتح تعاملات الأربعاء على أداء متباين

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى افتتاح تعاملات جلسة اليوم الأربعاء حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 16934نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 851 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية تعاملات



رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى افتتاح تعاملات جلسة اليوم الأربعاء حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 16934نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 851 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% عند مستوى 2189 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.41% عند مستوى 2911 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.47% عند مستوى 17308نقطة.

