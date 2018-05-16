بورصة وشركات

البورصة تفتتح تعاملات الأربعاء على أداء متباين

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى افتتاح تعاملات جلسة اليوم الأربعاء حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 16934نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 851 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية تعاملات
11:43 ص, الأربعاء, 16 مايو 18 11:43 ص, الأربعاء, 16 مايو 18

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رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى افتتاح تعاملات جلسة اليوم الأربعاء حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 16934نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 851 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% عند مستوى 2189 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.41% عند مستوى 2911 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.47% عند مستوى 17308نقطة.

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