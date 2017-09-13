البورصة تفتتح تعاملات الأربعاء بالمنطقة الخضراء

مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك بمرور نصف ساعة على التداول. وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة طفيفة بلغت 0.05% ليصل إلى 13481 نقطة، بينما إرتفع مؤشر…



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك بمرور نصف ساعة على التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة طفيفة بلغت 0.05% ليصل إلى 13481 نقطة، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل ملحوظ بلغ 2.06 % ليصل إلى 740 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.42% ليبلغ مستوى 1641 نقطة.

يشار إلى ان المؤشر الرئيسي أنهى، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على هبوط طفيف، بنسبة 0.43% عند مستوى 13474نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.69% عند مستوى 725 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.95% إلى 1618نقطة.

ورجح محللون فنيون استمرار التحركات العرضية الضيقة المائلة للصعود لمؤشر السوق الرئيسي في حدود 100 نقطة تقريبا، بين مستويات 13400 و13500 نقطة، خلال اخر جلستين بالأسبوع، مع استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة.