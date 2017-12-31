بورصة وشركات

البورصة تفتتح تعاملات الأحد على هبوط

رجب عز الدين:افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط مؤشراتها حتى أول نصف ساعة .وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة  0.09% عند 15003 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.01 % عند  824 نقطة حتى الساعة 10:30واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخمي
10:58 ص, الأحد, 31 ديسمبر 17 10:58 ص, الأحد, 31 ديسمبر 17

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رجب عز الدين:

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط مؤشراتها حتى أول نصف ساعة .

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة  0.09% عند 15003 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.01 % عند  824 نقطة حتى الساعة 10:30

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية ، و صعد “egx30 ” بنسبة  0.75% عند 15016 نقطة، بينما هبط “egx70 ” بنسبة 0.23 % عند  824 نقطة .

كما هبط اﻷوسع نطاقًا “EGX100 ” بنسبة 0.05% عند 1960نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 0.21% عند 2561 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد  بنسبة 0.48 % عند 14718 نقطة.

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