البورصة تفتتح تعاملات الأحد على أداء متباين وسط توقعات بآثار الضريبة

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وتوقعات بآثار الضريبة على المتعاملين.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.66% عند 11226 نقطة، وذلك حتى أول نصف ساعة تداول (10:30).

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.93 % عند 3066 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46 % مسجلًا 4075 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس، على صعود جماعى بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لموجة جنى أرباح بسبب الضرائب

البورصة المصرية

وتوقع خبراء سوق المال تأثيرا سلبيا على البورصة المصرية، واحتمالات حدوث تخارجات من السوق كنتيجة مباشرة لما نُشر فى الجريدة الرسمية مؤخرًا حول ضريبة الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى عمليات جنى أرباح طبيعية تشهدها السوق بعد الارتفاعات التى حدثت مؤخرا.

وأكدوا أن أى أحاديث حول الضرائب ستؤثر سلبا على التعاملات فى السوق، وأن طرح الأمر فى هذا التوقيت تحديدًا غير مناسب لظروف السوق، وخلال فترة يتسم فيها أدائها بالإيجابية.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن الحديث عن ضرائب البورصة يؤدى إلى مخاوف لدى المستثمرين، ومن ثم احتمالية خروجهم من السوق.

وأكد أن جلسات التداول خلال الأسبوع الحالى ستكشف تداعيات الأمر على المستثمرين، وعلى السوق بوضوح.

من جانبها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة “ثرى واي” لتداول الأوراق المالية إن توقيت طرح الموضوع حاليا غير موفق، فضلا عن وجود آمال لدى المستثمرين والخبراء بتأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأكدت أن هذه الضريبة طاردة للاستثمار وتأثيرها سيكون سلبيا على السوق، وهو ما يمكن إثباته وتوضيحه بسهولة من خلال الاستعانة بالأرقام فى الفترات الزمنية التى شهدت تطبيق هذه الضريبة على السوق والذى أظهر ردود فعل سلبية، وأحيانا عنيفة ظهرت فى انخفاض أحجام التداولات، وموجات بيع عنيفة.

محللة: من يضع مدخراته فى البنوك لا يدفع ضرائب

البورصة المصرية

وتساءلت «يعقوب» كيف يتفق نشر التذكير بتطبيق الضريبة، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح شركات عملاقة مثل العاصمة الإدارية، وغيرها من الشركات لتنشيط السوق، وتهيئة السوق كى تكون إحدى أهم قنوات جذب الاستثمار.

وأشارت إلى أن ما يحدث غير عادل للمستثمرين فى البورصة، إذ يتم تحصيل ضرائب على أرباحهم، بينما من يضع مدخراته فى البنوك يحصل على أموال بلا ضرائب.

وأوضحت «يعقوب» أن الخبر لم يكن مفاجئًا، والسوق كانت مهيئة لعمليات جنى أرباح عنيفة مع دخول نسبة كبيرة من الأسهم فى فقاعة سعرية، إضافة إلى نسب الشراء الهامشى الضخمة المُحملة بها، ولكن نشر التذكير بالتطبيق بالضريبة حاليا، سيسرع عمليات جنى الأرباح المنتظرة.

وأوضحت أن المؤشر الثلاثينى قد يتراجع فى الجلسات المقبلة إذ يمتلك دعما قويا عند مستويات 10950 نقطة، بينما المؤشر السبعينى ستكون وطأة عمليات جنى الأرباح عنيفة بسبب الصعود القوى والمتسارع خلال الفترة الماضية نحو 2850 نقطة.

وأوصت المستثمرين بإغلاق المراكز الهامشية فى أسهم المؤشر السبعينى خوفا من الضغوط المحتملة لعمليات جنى الأرباح.

وشدد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، على ضرورة تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية لإلغاء هذه الضريبة لحماية السوق، والحفاظ على المستثمرين العرب والأجانب خاصة مع عدم تطبيق أى دولة عربية ضريبة مماثلة.

وقال سمير عزمى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد عمليات جنى أرباح الأسبوع الحالى تتجه بالمؤشر الثلاثينى صوب 11200 نقطة، مشيرا إلى أن الأنباء المنشورة حول ضريبة الأرباح الرأسمالية معلومة مسبقا ولن يكون لها تأثير قوى على السوق.