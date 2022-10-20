البورصة تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات مصرية وعربية

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.48% عند 10204نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.82%، ليسجل 2224 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.74% عند 3177 نقطة حتى الساعة 11:00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط طفيف متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.28 مليار جنيه على الأسهم،

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود طفيف وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.25 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على صعود مماثل بحجم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم، ونفس الاتجاه أغلقت جلسة الأحد على صعود مُشابه بحجم تداولات 935 مليون جنيه.

توقعات المحللين لحركة البورصة المصرية خلال الأسبوع

الشركات المقيدة فى البورصة

توقّع خبراء تحليل فني، فى وقت سابق، أن تظل البورصة المصرية رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه منطقة عرضية في نطاق 9650 و10000 نقطة، وسط ضعفٍ واضح للسيولة، في ظل حالة ترقب لأسعار الفائدة محليًّا وعالميًّا، وتذبذب أسعار الصرف.

ورجّحت رانيا يعقوب مزيدًا من التذبذب في حركة المؤشر السبعيني؛ نتيجة هيمنة الأفراد على تعاملاته، مُوصية المستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي في المرحلة الراهنة لاستغلاله فيما بعد، متوقعة حركة انتقائية على أسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن “الثلاثيني” يتحرك عرضيًّا في نطاق 9600 و10000 نقطة، ما دام سعر الجنيه على وضعه الحالي، ولم تستقرَّ حركته.

ولفتت إلى أن السوق تعاني شح السيولة مع احتفاظ المستثمرين بها؛ ترقبًا لما سيحدث بشأن سعر الصرف.

وأشارت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد عمليات مضاربة، ومن ثم يتحرك مؤشر “egx70” في مستوى 2155- 2200 نقطة.