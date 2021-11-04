البورصة تفتتح أول ساعة بجلسة الخميس على هبوط في المؤشرات ﻿

توقّع محللون فنيون استمرار الحركة الصاعدة لمؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” نحو 11800- 12075 نقطة على المدى القريب بدعم تماسك “التجارى الدولى، مرجحين فى الوقت ذاته استمرار تراجعات نظيره “EGX70”.

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وذلك حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.23% عند مستوى 11614 نقطة، حتى الساعة 11، كما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4% عند 2200 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.75% عند مستوى 3185 نقطة.

توقّع محللون فنيون استمرار الحركة الصاعدة لمؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” نحو 11800- 12075 نقطة على المدى القريب بدعم تماسك “التجارى الدولى، مرجحين فى الوقت ذاته استمرار تراجعات نظيره “EGX70”.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بجلسة أمس بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسى بنسبة 0.07% وسجل 11685 نقطة، فيما تراجع نظيره “EGX70ewi” بـنسبة 3.7% ليسجل 2224 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 2.9% ليغلق على مستوى 3209 نقاط.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، بينما تم التداول على 196 ورقة مالية، تراجع منها 121، وارتفع 25، بينما استقر 50 على أسعار جلسة أمس .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نعيم القابضة، إن البورصة تتحرك خلال الفترة الحالية أعلى نقطة المقاومة الرئيسية 11675 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر.

وأضاف أنه فى حال استطاع المؤشر التماسك والثبات أعلى مستوى المقاومة 11675 نقطة، فإنه سيستهدف مناطق 12075 نقطة على المدى القصير.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استقر فى المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم، رغم فقدانه جزءًا من مكاسبه الصباحية.

وأشار إلى أن مستوى إغلاق مؤشر”EGX30″ بجلسة اليوم هو أعلى مستوى له فى العام، مرجعًا ذلك إلى الأداء الإيجابى للأسهم القيادية على رأسها “التجارى الدولي” لافتا إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 11600 نقطة، سيمنحه الفرصة للتحرك صوب 11800 نقطة.

ورجح أنه فى حال ظهور عمليات جنى أرباح أدت إلى كسر مستوى الدعم، فإن المؤشر سيتجه لاختبار نقطة الدعم الثانية بمستوى 11400 نقطة، متوقعًا أن يستمر مؤشر” EGX70″ فى حركته الهابطة بضغط الأداء السلبى لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتى شهدت هبوطا حادا بمنتصف التعاملات .

وأضاف أن استمرار الأداء السلبى للأسهم الصغيرة والمتوسطة سيدفع المؤشر السبعينى لاختبار مستوى الدعم الرئيسى عند 2200 نقطة، أما فى حال تماسك الأسهم فإن المؤشر لديه فرصة للتحرك نحو 2300 نقطة.