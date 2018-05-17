بورصة وشركات

البورصة تفتتح أولى جلسات رمضان على صعود جماعى

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات أول جلسة فى شهر رمضان "الخميس"على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18 % عند مستوى 17023نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 852 نقطة حتى الساعة 11:00 وكانت البورصة
11:22 ص, الخميس, 17 مايو 18 11:22 ص, الخميس, 17 مايو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات أول جلسة فى شهر رمضان “الخميس”على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18 % عند مستوى 17023نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 852 نقطة حتى الساعة 11:00

 وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الأربعاء على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.04 % عند مستوى 16993نقطة، بينما هبط egx70  بنسبة 0.14% عند 848 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% عند مستوى 2178 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.04% عند مستوى 2912 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.15% عند مستوى 17282نقطة.

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