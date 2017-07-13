البورصة: تغييرات طفيفة فى أرصدة شهادات الإيداع الدولية

رجب عزالدين:أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.أظهر الجدول استنفاذ شركة أوراسكوم للاتصالات للحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها لشهادات إيداع، ويتبقى 3.3 مليون سهم للبنك التجارى.وأوضح البيان وجو



رجب عزالدين:



أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.

أظهر الجدول استنفاذ شركة أوراسكوم للاتصالات للحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها لشهادات إيداع، ويتبقى 3.3 مليون سهم للبنك التجارى.

وأوضح البيان وجود 12 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم شركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 650.92 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.84 مليون سهم .

ويتبقى لشركات: “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، ليسيسكو مصر، وباكين” على الترتيب: 129.39 مليون سهم، 111.29 مليون سهم، 68.65 مليون سهم ، 47.59 مليون سهم ،41 مليون سهم، 27.27 مليون سهم، 14 مليون سهم ،4.68 مليون سهم، و3.81 ملايين سهم.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية – أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية، وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



