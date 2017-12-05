البورصة تغلق في المنطقة الحمراء.. والأجانب الأكثر بيعاً

مصطفى طلعت أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعي، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب على بعض الأسهم القيادية، في إطار عمليات جني الأرباح. وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 14460 نقطة، كما تراجع egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% إلى 7



مصطفى طلعت

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعي، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب على بعض الأسهم القيادية، في إطار عمليات جني الأرباح.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 14460 نقطة، كما تراجع egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% إلى 780 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64% إلى 1830 نقطة.

ورجحت أذرع السمسرة في عدد من بنوك الاستثمار، استمرار عمليات جني الأرباح بالبورصة، خلال تداولات جلسة اليوم، للوصول إلى مستوى 14400 و14200 نقطة.

