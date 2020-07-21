البورصة تغلق على صعود ورأسمالها السوقي يربح 5 مليارات جنيه

سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 115 من إجمالى 176 وهبط 34 وبقي 27 دون تغيير

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 1.71% إلى 10588 نقطة، و“EGX70” بنسبة 2.05 % إلى 1475 نقطة، و“EGX100” بنسبة 1.94% عند 2266 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 1.27% إلى 1778 نقطة، بينما صعد “EGX30 Capped” بنسبة 1.24% عند 12245 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للشراء، والعرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 115 من إجمالى 176، بينما هبط 34، وبقي 27 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 578.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه على آخِر إغلاق الإثنين.

وأغلقت البورصة تعاملات الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة -0.97% إلى 10380 نقطة، و“EGX70” بنسبة 2.6% إلى 1445 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 573.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، على آخِر إغلاق خلال الإثنين.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الأول (بداية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب، وشرائي للمصريين والأجانب.

وخسر رأس المال السوقي، فى تلك الجلسة 6 مليارات جنيه ليستفر عند مستوى 568.8 مليار جنيه.

خبراء : البورصة ستتأثر بالتوترات الإقليمية

ويرى محللون أن التوترات الجيوسياسية فى ليبيا، وسد النهضة، لن يكون لها تأثيرات كبيرة على البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي.

وتوقّع أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار رنيسانس كابيتال، أداءً مستقرًّا فى البورصة، خلال الأسبوع الحالي.

وقال حافظ: “إذا لم تحدث تطورات سلبية على صعيد قضيتي سد النهضة، وليبيا، ستظل الأمور مستقرة فى البورصة”.

ولفت حافظ إلى أن أداء البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، كان مرهونًا بالتوترات السياسية، ما دفع المستثمرين الأفراد بالسوق نحو البيع.

من جانبه قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المستويات التي تراجعت إليها السوق، الأسبوع المنقضي، كانت مستهدَفة سابقًا، إلا أن التوترات الجيوسياسية عجّلت حدوثها.

وقال عبد القادر إن استمرار تحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق مستويات 10000 و10800 يعنى أنها يتحرك في المنطقة الآمنة.

وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية مرجح أن يتأثر بالتذبذبات المؤثرة على الأسواق العالمية، نتيجة فيروس كورونا، والتوترات السياسية الداخلية مثل سد النهضة، وفيروس كورونا.

ونوه أن أسهم القطاع العقاري ستدعم أداء السوق، الأسبوع الحالي، موصيًا بشراء حزمة منتقاة من أسهمه عند الوصول لمستويات مُعينة.

ونصح المحلل بشراء أسهم سوديك، ومصر الجديدة للإسكان، والشمس للإسكان، وبالم هليز للتعمير.