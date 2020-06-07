البورصة تغلق على صعود قوي لمؤشراتها تجاوز 4.5%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود قوي لمؤشراتها تجاوز 4.5% وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وبيعي للعرب.

وصعد المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 4,59 % إلى 11108 نقاط، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 3.09 % إلى 1259 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 3.31 % عند 2028 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 3.63 % إلى 1648 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 4.07 % عند مستوى 12681 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1,8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، ، بينما اتجه العرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 145 سهما من إجمالي 176 سهمًا متداولة، بينما هبط 13 سهمًا، وبقي 18 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على صعود جماعي للمؤشرات وسط اتجاه شرائى للمصريين وبيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات قوية بلغت 1.4 مليار جنيه.



محللون يفسرون صعود البورصة بقرض صندوق النقد

وتوقع محللون أن تساهم هذه الأخبار فى صعود المؤشر الرئيسي للسوق egx30 للاتجاه صوب 10800 و 11100 نقطة، مع اتجاه سهم البنك التجاري الدولي صوب 72 جنيهاً.

كما رجحوا اتجاها شرائيا انتقائيا نحو بعض أسهم العقارات وأبرزها مصر الجديدة، وإعمار مصر، والبتروكيماويات، ومنها سيدي كرير وأموك.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل الصعود نحو 10800 وفي حالة الثبات أعلاها سيتجه نحو 11100 نقطة، وسهم التجاري الدولي عند 73 جنيهاً.

وأشار “النمر” إلى أن موافقة صندوق النقد على منح مصر شريحة ائتمانية جديدة وتخفيف إجراءات مواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد، وتحسن سعر صرف الدولار، عوامل ستدعم أداء السوق الأسبوع الحالي.

وأضاف “النمر” فى تصريحات لـ”المال إن ضعف سعر الجنيه أمام الدولار سيؤثر إيجاباً على البورصة.

وأوضح النمر إن هذا سيسهم في رفع جاذبية أسعار الأسهم المحلية، ويدعم اتجاه المستثمرين المحليين للاستحواذ على مزيد من الأسهم للتحوط ضد تراجع قيمة السيولة النقدية.