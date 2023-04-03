البورصة تغلق على صعود قوي بمكاسب 21 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 3-4-2023، على صعود جماعي، بمكاسب سوقية نحو 21 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.17%، ليغلق عند مستوى 17056 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88% عند مستوى 2900 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.04%، عند 4388 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.39 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 106 سهما، فيما تراجع 27 سهما، واستقر 64 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 88 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 67 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، نحو البيع بصافي قيمة 105.25 مليون جنيه، و 16.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 121.35 مليون جنيه.